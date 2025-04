Wie starb Adolf Hitler wirklich? Rechtsmediziner klärt auf

Der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel (73) hat sich in seinem neuen Buch umfangreich zum Tod von Adolf Hitler geäußert. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

"Nach Kriegsende rankten sich jahrzehntelang Mythen um seinen Tod, Behauptungen, die jeder Grundlage entbehrten", schreibt der ehemalige Leiter des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin in seinem neuen Buch "Der Tod geht über Leichen" (Ellert & Richter Verlag), das er gemeinsam mit der Journalistin Bettina Mittelacher verfasst hat.

Püschel kommt zu dem Ergebnis: "Eine kombinierte Selbsttötung durch Zerbeißen einer Zyankalikapsel und kurzzeitig danach erfolgtem suizidalen Kopfschuss halte ich bei Adolf Hitler für die wahrscheinlichste Situation."

Der NS-Diktator hatte sich am 30. April 1945 kurz vor der vollständigen Eroberung Berlins durch sowjetische Truppen in seinem Führerbunker das Leben genommen. Gut einen Tag später, am Abend des 1. Mai 1945, meldete der "Reichssender Hamburg", dass Hitler "im Kampf gefallen" sei.

Püschel hatte die russischen Sektionsbefunde und Fotos von Schädelfragmenten bereits in den 1990er-Jahren einsehen können, nachdem die Archive in Moskau geöffnet worden waren. Hitlers verkohlter Leichnam war zwischen dem 7. und 9. Mai 1945 von sowjetischen Militärärzten in einem Feldlazarett in Berlin-Buch obduziert worden.