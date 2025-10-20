Witz der Woche vom 20.10. bis 26.10.2025 - Dieser Witz hat es in sich

Der kostenlose Witz der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025 ➡️ Lustige Witze für Arbeit, Büro & Alltag mit Lachgarantie. | Jetzt auf TAG24.

Der TAG24 Witz der Woche

Kommt ein Mann um 4 Uhr nachts betrunken nach Hause, schließt die Tür auf und entdeckt seine Frau grimmig guckend hinter der Tür mit dem Besen in der Hand. Fragt der Mann: "Bist Du am Putzen oder fliegst Du heute noch weg?"

Witz der Woche vom 20.10. bis 26.10.2025. © 123RF/f8studio