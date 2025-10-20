Witz der Woche vom 20.10. bis 26.10.2025 - Dieser Witz hat es in sich
Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. In jeder Situation ein passender Witz kann ein absoluter Stimmungsaufheller sein.
Der TAG24 Witz der Woche
Kommt ein Mann um 4 Uhr nachts betrunken nach Hause, schließt die Tür auf und entdeckt seine Frau grimmig guckend hinter der Tür mit dem Besen in der Hand.
Fragt der Mann: "Bist Du am Putzen oder fliegst Du heute noch weg?"
Wer mit einem lauten Lachen oder zumindest einem kleinen Schmunzeln in die Woche startet, schüttelt Stress ab und tankt neue Motivation für anstehende Aufgaben.
Witzige SpWitzige Sprüche und lustige Gags bereichern nicht nur den Alltag im Büro. Freche Pointen bringen ein wenig Sonnenschein und Leichtigkeit in die Woche.
