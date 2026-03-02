Witz der Woche vom 2.3. bis 8.3.2026 - Lachen garantiert

Der kostenlose Witz der Woche vom 2.3. bis 8.3.2026 ➡️ Lustige Witze für Arbeit, Büro & Alltag mit Lachgarantie. | Jetzt auf TAG24.

Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Der passende Witz zur passenden Zeit hilft, manches leichter zu nehmen.

Gönne Dir noch mehr brüllend komische Trabi-Witze.

Der TAG24 Witz der Woche

Was ist ein Trabi mit einem Taschenrechner auf dem Armaturenbrett?

Die ostdeutsche Antwort auf Knight-Rider.

Lache mit dem Witz der Woche vom 2.3. bis 8.3.2026.
Lache mit dem Witz der Woche vom 2.3. bis 8.3.2026.  © Stefan Sauer/dpa

Hier findest Du noch mehr Witze der Woche

Witz der Woche vom 23.2. bis 1.3.2026 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 23.2. bis 1.3.2026 - Dieser Witz hat es in sich
Witz der Woche vom 16.2. bis 22.2.2026 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 16.2. bis 22.2.2026 - Dieser Witz hat es in sich
Witz der Woche vom 9.2. bis 15.2.2026 - Lachen garantiert Witz der Woche vom 9.2. bis 15.2.2026 - Lachen garantiert
Witz der Woche vom 2.2. bis 8.2.2026 - Lachen garantiert Witz der Woche vom 2.2. bis 8.2.2026 - Lachen garantiert
Witz der Woche vom 26.1. bis 1.2.2026 - Lachen garantiert Witz der Woche vom 26.1. bis 1.2.2026 - Lachen garantiert
Witz der Woche vom 19.1. bis 25.1.2026 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 19.1. bis 25.1.2026 - Dieser Witz hat es in sich
Witz der Woche vom 12.1. bis 18.1.2026 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 12.1. bis 18.1.2026 - Dieser Witz hat es in sich
Witz der Woche vom 5.1.2026 bis 11.1.2026 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 5.1.2026 bis 11.1.2026 - Dieser Witz hat es in sich

Wer mit einem lauten Lachen oder zumindest einem kleinen Schmunzeln in die Woche startet, schüttelt Stress ab und tankt neue Motivation für anstehende Aufgaben.

Du möchtest Dir jeden Tag ein Lächeln schenken, dann wirf auch einen Blick auf den Witz des Tages.

Witzige Sprüche und lustige Gags bereichern nicht nur den Alltag im Büro. Freche Pointen bringen ein wenig Sonnenschein und Leichtigkeit in die Woche.

Titelfoto: Stefan Sauer/dpa

Mehr zum Thema Witz der Woche: