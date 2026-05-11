11.05.2026 02:00 Witz des Tages vom 11.5.2026 - Täglich lachen mit TAG24

Dein kostenloser Witz des Tages vom Montag, dem 11.5.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

"Und wenn die Operation misslingt, Herr Doktor?", fragt der Patient ängstlich. "Machen Sie sich keine Sorgen, das merken Sie gar nicht."

Witz des Tages am Montag, dem 11.5.2026. © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.