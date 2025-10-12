Witz des Tages vom 12.10.2025 - Online-Bestellung

Dein kostenloser Witz des Tages vom Sonntag, dem 12.10.2025 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

"Schatz, ich habe heute zum ersten Mal online Lebensmittel bestellt." - "Du hast mir per WhatsApp geschrieben, was ich einkaufen soll." - "Sag ich doch: online!"

Witz des Tages am Sonntag, dem 12.10.2025. © Foto: DALL E/TAG24

