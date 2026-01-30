Witz des Tages vom 30.1.2026 - Blütenrein

Dein kostenloser Witz des Tages vom Freitag, dem 30.1.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Sie: "Schatz, mit dem neuen Waschmittel ist Dein Hemd schneeweiß geworden." Er: "Gestreift hat es mir aber wesentlich besser gefallen!"

Witz des Tages am Freitag, dem 30.1.2026.
Witz des Tages am Freitag, dem 30.1.2026.  © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Witz des Tages vom 29.1.2026 - Hinter schwedischen Gardinen Witz des Tages vom 29.1.2026 - Hinter schwedischen Gardinen
Witz des Tages vom 28.1.2026 - Alte Bekannte Witz des Tages vom 28.1.2026 - Alte Bekannte
Witz des Tages vom 27.1.2026 - Ausritt Witz des Tages vom 27.1.2026 - Ausritt
Witz des Tages vom 26.1.2026 - Arztbesuch Witz des Tages vom 26.1.2026 - Arztbesuch
Witz des Tages vom 25.1.2026 - Alles Gute Witz des Tages vom 25.1.2026 - Alles Gute
Witz des Tages vom 24.1.2026 - Expertenmeinung Witz des Tages vom 24.1.2026 - Expertenmeinung
Witz des Tages vom 23.1.2026 - Sparfuchs Witz des Tages vom 23.1.2026 - Sparfuchs
Witz des Tages vom 22.1.2026 - Geständnis Witz des Tages vom 22.1.2026 - Geständnis

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

Titelfoto: Foto: DALL E/TAG24

Mehr zum Thema Witz des Tages: