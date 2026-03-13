Witz des Tages vom 13.3.2026 - Arbeitsteilung

Im Elektrogeschäft: "Dieser Staubsauger nimmt Ihnen locker die Hälfte der Hausarbeit ab." "Dann nehm ich zwei!"

