Witz des Tages vom 16.4.2026 - Fundsache

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Dein kostenloser Witz des Tages vom Donnerstag, dem 16.4.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

"Sie haben Ihr Päckchen vergessen", sagt ein Mann zur Frau an der Bushaltestelle. "Nein, das war Absicht. Das ist das Frühstück für meinen Mann, er arbeitet beim Fundbüro."

Witz des Tages am Donnerstag, dem 16.4.2026.
Witz des Tages am Donnerstag, dem 16.4.2026.  © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Witz des Tages vom 15.4.2026 - Ärztlicher Rat Witz des Tages vom 15.4.2026 - Ärztlicher Rat
Witz des Tages vom 14.4.2026 - Vorm Richter Witz des Tages vom 14.4.2026 - Vorm Richter
Witz des Tages vom 13.4.2026 - Gut erzogen Witz des Tages vom 13.4.2026 - Gut erzogen
Witz des Tages vom 12.4.2026 - Konjugation Witz des Tages vom 12.4.2026 - Konjugation
Witz des Tages vom 11.4.2026 - Feedback Witz des Tages vom 11.4.2026 - Feedback
Witz des Tages vom 10.4.2026 - Dealbreaker Witz des Tages vom 10.4.2026 - Dealbreaker
Witz des Tages vom 9.4.2026 - Stammtisch-Weisheit Witz des Tages vom 9.4.2026 - Stammtisch-Weisheit
Witz des Tages vom 8.4.2026 - Kaufberatung Witz des Tages vom 8.4.2026 - Kaufberatung

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

Titelfoto: Foto: DALL E/TAG24

Mehr zum Thema Witz des Tages: