Witz des Tages vom 17.11.2025 - Fluchtpläne

Dein kostenloser Witz des Tages vom Montag, dem 17.11.2025 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Sie: "Wenn meine Mutter bei uns wohnen will, müssen wir in ein größeres Haus ziehen." Er: "Das wird nichts nützen. Früher oder später findet sie uns trotzdem!"

Witz des Tages am Montag, dem 17.11.2025.
Witz des Tages am Montag, dem 17.11.2025.  © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

