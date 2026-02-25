Witz des Tages vom 25.2.2026 - Neuanschaffung

Dein kostenloser Witz des Tages vom Mittwoch, dem 25.2.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Nachdem der Papa neue Scheibenwischer ans Auto montiert hat, stellt der kleine Karl spontan fest: "Neue Klammern für die Strafzettel!"

Witz des Tages am Mittwoch, dem 25.2.2026.
Witz des Tages am Mittwoch, dem 25.2.2026.  © DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

