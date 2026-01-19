Witz des Tages vom 19.1.2026 - Zu Risiken und Nebenwirkungen...
"Herr Doktor, die Tabletten sind gut. Haben die denn Nebenwirkungen?" "Ja." "Welche?" "Am Montag müssen Sie wieder zur Arbeit!"
