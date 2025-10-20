Witz des Tages vom 20.10.2025 - Küchenlexikon

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Sie: "Wo ist das Backbuch?" Er: "Hab ich weggeworfen, war auf Spanisch." "Spanisch? Wie kommst Du darauf?" "Da stand was von EL Zucker und EL Mehl drin."

Witz des Tages am Montag, dem 20.10.2025.
Witz des Tages am Montag, dem 20.10.2025.  © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

