Witz des Tages vom 21.1.2026 - Warnzeichen

"Warum hupen alle Autos, Papa?" "Weil jemand heiratet." "Aber ist Hupen nicht eine Warnung?" "Ganz genau, mein Sohn, ganz genau!"

