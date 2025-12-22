Witz des Tages vom 22.12.2025 - Ausgewogene Ernährung

Dein kostenloser Witz des Tages vom Montag, dem 22.12.2025 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Zwei Freundinnen unterhalten sich, sagt die eine scherzhaft: "Auch im Winter sollte man saisonale Lebensmittel essen. Plätzchen zum Beispiel!"

Witz des Tages am Montag, dem 22.12.2025.
Witz des Tages am Montag, dem 22.12.2025.  © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Witz des Tages vom 21.12.2025 - Fahrschulprüfung Witz des Tages vom 21.12.2025 - Fahrschulprüfung
Witz des Tages vom 20.12.2025 - Weihnachtsstress Witz des Tages vom 20.12.2025 - Weihnachtsstress
Witz des Tages vom 19.12.2025 - Im Frühtau zu Berge Witz des Tages vom 19.12.2025 - Im Frühtau zu Berge
Witz des Tages vom 18.12.2025 - Nicht alle Tassen im Schrank Witz des Tages vom 18.12.2025 - Nicht alle Tassen im Schrank
Witz des Tages vom 17.12.2025 - Kavaliersdelikt Witz des Tages vom 17.12.2025 - Kavaliersdelikt
Witz des Tages vom 16.12.2025 - Vorstellungsrunde Witz des Tages vom 16.12.2025 - Vorstellungsrunde
Witz des Tages vom 15.12.2025 - Flüssige Motivation Witz des Tages vom 15.12.2025 - Flüssige Motivation
Witz des Tages vom 14.12.2025 - Eierkauf Witz des Tages vom 14.12.2025 - Eierkauf

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

Titelfoto: Foto: DALL E/TAG24

Mehr zum Thema Witz des Tages: