22.04.2026 02:00 Witz des Tages vom 22.4.2026 - Im Mathe-Unterricht

Dein kostenloser Witz des Tages vom Mittwoch, dem 22.4.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

"Theo, wenn ich drei Eier auf den Tisch lege und Du legst zwei dazu, wie viele sind es dann?" "Herr Meier, ich kann aber keine Eier legen!"

Witz des Tages am Mittwoch, dem 22.4.2026. © DALL E/TAG24

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