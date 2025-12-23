Witz des Tages vom 23.12.2025 - Beim Arzt

Fragt der Arzt den Patienten: "So, so, eine Krankschreibung wollen Sie. Was fehlt Ihnen denn?" Antwort: "Urlaubstage!"

