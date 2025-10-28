Witz des Tages vom 28.10.2025 - Mit der Zeit gehen

Dein kostenloser Witz des Tages vom Dienstag, dem 28.10.2025 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

"Ich fragte meine Tochter nach der Zeitung. Sie sagte, ich solle mit der Zeit gehen und gab mir ihr iPad. Egal, die Fliege ist tot."

Witz des Tages am Dienstag, dem 28.10.2025. © Foto: DALL E/TAG24

