Witz des Tages vom 29.10.2025 - Prioritäten

Dein kostenloser Witz des Tages vom Mittwoch, dem 29.10.2025 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Barkeeper: "Ein Bier für Deine Freundin?" Ich: "Ja klar, das ist ein fairer Tausch!"

Witz des Tages am Mittwoch, dem 29.10.2025.
Witz des Tages am Mittwoch, dem 29.10.2025.  © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Witz des Tages vom 28.10.2025 - Mit der Zeit gehen Witz des Tages vom 28.10.2025 - Mit der Zeit gehen
Witz des Tages vom 27.10.2025 - Der Kunde ist König Witz des Tages vom 27.10.2025 - Der Kunde ist König
Witz des Tages vom 26.10.2025 - Küchenhelfer Witz des Tages vom 26.10.2025 - Küchenhelfer
Witz des Tages vom 25.10.2025 - Hochkonzentriert Witz des Tages vom 25.10.2025 - Hochkonzentriert
Witz des Tages vom 24.10.2025 - Wenn du schon mal auf dem Weg bist... Witz des Tages vom 24.10.2025 - Wenn du schon mal auf dem Weg bist...
Witz des Tages vom 23.10.2025 - Eigenlob Witz des Tages vom 23.10.2025 - Eigenlob
Witz des Tages vom 22.10.2025 - Am Bahnsteig Witz des Tages vom 22.10.2025 - Am Bahnsteig
Witz des Tages vom 21.10.2025 - Prinzipientreu Witz des Tages vom 21.10.2025 - Prinzipientreu

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

Titelfoto: Foto: DALL E/TAG24

Mehr zum Thema Witz des Tages: