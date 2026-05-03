Witz des Tages vom 3.5.2026: Lustig feiernd im Büro?

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Abends treffen sich zwei Beamte. Der eine: "Ich habe gestern drei Überstunden gemacht."

Darauf der andere: "Ach, echt? Was wurde denn gefeiert?"