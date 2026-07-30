30.07.2026 02:00 Witz des Tages vom 30.7.2026 - Täglich lachen mit TAG24

Dein kostenloser Witz des Tages vom Donnerstag, dem 30.7.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Anruf vom Tierarzt: "Hallo, Herr Schmidt, Ihre Frau ist gerade mit Ihrer Katze bei mir und bat mich, sie einzuschläfern. Sind Sie damit einverstanden?" Herr Schmidt: "Klar, das können Sie gern machen! Setzen Sie die Katze danach bitte einfach vor die Tür. Sie kennt den Heimweg."

Witz des Tages am Donnerstag, dem 30.7.2026. © DALL E/TAG24

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