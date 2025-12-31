Witz des Tages vom 31.12.2025 - Vorm Richter

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Richter zum Angeklagten: "Sie können wählen zwischen zehn Tagen Gefängnis und 1000 Euro." "Ich nehme natürlich das Geld!"

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

