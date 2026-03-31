Witz des Tages vom 31.3.2026 - Kühlschrank-Dieb

Dein kostenloser Witz des Tages vom Dienstag, dem 31.3.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Klaus nach der Arbeit zu seiner Frau: "Irgendjemand hat dem Essen im Büro-Kühlschrank Namen gegeben. Ich hatte heute ein Sandwich namens Markus, der Joghurt hieß Inge."

Witz des Tages am Dienstag, dem 31.3.2026. © DALL E/TAG24

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