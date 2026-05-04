04.05.2026 01:00 Witz des Tages vom 4.5.2026: Fieser Humor in der Beziehung

Dein kostenloser Witz des Tages vom Montag, dem 4.5.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Klaus jammert: "Ich habe einen Holzsplitter im Finger." Sagt seine Freundin: "Hast Dich wohl am Kopf gekratzt?"

Witz des Tages am Montag, dem 4.5.2026. © TAG24/cb

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