Witz des Tages vom 5.2.2026 - Berufsberatung

Dein kostenloser Witz des Tages vom Donnerstag, dem 5.2.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Gespräch unter Kindern: "Mein Papa ist Radiologe." "Cool, welcher Sender?"

Witz des Tages am Donnerstag, dem 5.2.2026.
Witz des Tages am Donnerstag, dem 5.2.2026.  © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

Witz des Tages vom 4.2.2026 - Definitionsfrage Witz des Tages vom 4.2.2026 - Definitionsfrage
Witz des Tages vom 3.2.2026 - Wetterbericht Witz des Tages vom 3.2.2026 - Wetterbericht
Witz des Tages vom 2.2.2026 - Kleine Freuden des Alltags Witz des Tages vom 2.2.2026 - Kleine Freuden des Alltags
Witz des Tages vom 1.2.2026 - Seelenverwandte Witz des Tages vom 1.2.2026 - Seelenverwandte
Witz des Tages vom 31.1.2026 - Rechtschreibprüfung Witz des Tages vom 31.1.2026 - Rechtschreibprüfung
Witz des Tages vom 30.1.2026 - Blütenrein Witz des Tages vom 30.1.2026 - Blütenrein
Witz des Tages vom 29.1.2026 - Hinter schwedischen Gardinen Witz des Tages vom 29.1.2026 - Hinter schwedischen Gardinen
Witz des Tages vom 28.1.2026 - Alte Bekannte Witz des Tages vom 28.1.2026 - Alte Bekannte

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

Titelfoto: Foto: DALL E/TAG24

Mehr zum Thema Witz des Tages: