05.07.2026 02:00 Witz des Tages vom 5.7.2026 - Täglich lachen mit TAG24

Dein kostenloser Witz des Tages vom Sonntag, dem 5.7.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

"Wie konnte der Häftling nur ausbrechen?", fährt der Gefängnisdirektor den Wärter an. "Er hatte den Schlüssel." "Gestohlen?" "Nein, beim Skat gewonnen!"

Witz des Tages am Sonntag, dem 5.7.2026. © DALL E/TAG24

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