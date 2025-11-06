Witz des Tages vom 6.11.2025 - Wegweisend

Dein kostenloser Witz des Tages vom Donnerstag, dem 6.11.2025 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Anruf vom Sohn: "Ich hab mich verfahren, hilf mir!" "Ok, siehst du irgendwo ein Schild?" "Ja." "Was steht drauf?" "Kartoffeln 500 Meter rechts."

Witz des Tages am Donnerstag, dem 6.11.2025.
Witz des Tages am Donnerstag, dem 6.11.2025.  © Foto: DALL E/TAG24

Hier findest Du noch mehr Witze

