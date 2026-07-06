06.07.2026 02:00 Witz des Tages vom 6.7.2026 - Täglich lachen mit TAG24

Dein kostenloser Witz des Tages vom Montag, dem 6.7.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Opa liegt schnarchend auf dem Sofa. Der kleine Tim dreht an seinen Hemdknöpfen. Die Mutter schimpft: "Lass Opa schlafen." Tim: "Ich will ihn ja nur etwas leiser stellen."

Witz des Tages am Montag, dem 6.7.2026. © DALL E/TAG24

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