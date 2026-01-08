Witz des Tages vom 8.1.2026 - Am Telefon

Witz des Tages vom Donnerstag, dem 8.1.2026

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

"Du bist telefonisch immer so schwer zu erreichen." "Eigentlich nicht. Ich gehe nur nicht ran."

Witz des Tages am Donnerstag, dem 8.1.2026.
Witz des Tages am Donnerstag, dem 8.1.2026.  © Foto: DALL E/TAG24

