Schwarzer Humor - Witze, über die Du besser nicht lachen solltest

8. "Meine Frau meinte, sie will mich nie verlassen. Jetzt lebt sie in meinem Keller und hält sich auch daran."

Das ist der Vater des Jahres! © midjourney, TAG24/JH

16. Arzt: "Übergewicht ist nicht gut für die Gesundheit, Sie sind eindeutig viel zu dick."

Patient: "Ich würde gerne noch eine zweite Meinung hören."

Arzt: "Sie sind außerdem hässlich."

17. "Ich habe gesehen, wie zwei Jugendliche einen dicken Jungen verprügelten. Ich bin natürlich sofort zu Hilfe geeilt. Schließlich wollte ich auch was von seinem Essensgeld haben."

18. "Ein Engländer gab mir neulich einen Tipp: 'An apple a day keeps the doctor away'."

"Tja, habe ich ausprobiert. Funktioniert aber nur, wenn man hart genug wirft."

19. Der Vater sagt zum Sohn: "Sohn, ich muss Dir etwas sagen. Du wurdest adoptiert."

Sagt der Sohn: "WAS? Ich will sofort meine echten Eltern kennenlernen."

Darauf der Vater: "Wir sind Deine echten Eltern! Und jetzt mach Dich fertig, Du wirst in 20 Minuten abgeholt."

20. "Meine Frau sagt, ich würde die Kinder unfair behandeln. Ich weiß nicht einmal, welches sie meint: Lisa, Felix oder das Hässliche."