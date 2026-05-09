18.800 Anmeldungen: Rennsteiglauf bleibt Magnet für Tausende Laufbegeisterte

Eisenach/Schmiedefeld - Tausende Laufbegeisterte haben wieder den Rennsteig bezwungen: Zur 53. Auflage des GutsMuths-Rennsteiglaufes hatten sich nach Angaben der Organisatoren mehr als 18.800 Läufer und Wanderer für die verschiedenen Strecken angemeldet.

Mehr als 18.800 Läufer und Wanderer haben sich für die verschiedenen Strecken des GutsMuths-Rennsteiglaufes angemeldet. © Jacob Schröter/dpa

Ziel aller Läufe war erneut Schmiedefeld.

Bei den Sportlern am beliebtesten sind die Halbmarathon-Distanz und der Nordic-Walking-Wettbewerb ab Oberhof. Mehr als 10.000 Läufer, Nordic-Walker und Wanderer waren in diesem Jahr bei Nebel und kühlen Temperaturen an den Start gegangen.

Bei Sonnenschein lief der Bielefelder Florian Bochert als Halbmarathon-Sieger in Schmiedefeld ins Ziel. Er brauchte für die rund 21 Kilometer eine Stunde und 14 Minuten. Bei den Frauen siegte die Fuldaerin Nadine Hübel mit einer Stunde und 23 Minuten.

Für die klassische Marathonstrecke ab Neuhaus waren knapp 3000 gemeldet. Hier holte Leon Schübel den Sieg bei den Männern, bei den Frauen gewann Hannah Schönmuth.