Open-Air-Highlight: Hirnzigenpark in Erfurt wird zum TAG24-Sommerkino

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Vom 4. bis 7. Juni verwandelt sich der Erfurter Hirnzigenpark in ein Open-Air-Kino. Erneut lädt TAG24 zum diesjährigen Sommerkino in Erfurt ein.

Erfurt - Vom 4. bis 7. Juni verwandelt sich der Erfurter Hirnzigenpark in ein kostenloses Open-Air-Kino. Pünktlich zum Beginn der warmen Jahreszeit lädt TAG24 zum diesjährigen Sommerkino in Erfurt ein.

Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Hirnzigenpark wieder in ein großes Open-Air-Kino.
Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Hirnzigenpark wieder in ein großes Open-Air-Kino.  © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Vier Tage lang können Zuschauerinnen und Zuschauer im Juni jeweils zwei Filme täglich auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand genießen und dabei ist für Groß und Klein etwas dabei.

Los geht's immer um 16.30 Uhr mit einem Familien- oder Kinderfilm, gefolgt von einem Actionfilm, einem Thriller oder einer Komödie um 19.30 Uhr.

Genossen werden können die Filme ganz bequem in einem Liegestuhl, für kühle Getränke ist an der Bar ebenfalls gesorgt.

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Und das Beste: Der Eintritt ist komplett kostenlos!

Der Einlass ist immer circa 60 Minuten vor Filmstart in der Rubensstraße 36. Bereits im Vorjahr war das TAG24-Sommerkino in Erfurt ein voller Erfolg.

Beim TAG24-Sommerkino ist für Groß und Klein etwas dabei, egal ob Kinder- und Familienfilm, Action, Thriller oder Komödie.
Beim TAG24-Sommerkino ist für Groß und Klein etwas dabei, egal ob Kinder- und Familienfilm, Action, Thriller oder Komödie.  © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Das diesjährige Programm im Hirnzigenpark

Donnerstag (4. Juni):

  • Lilo & Stitch
    Beginn: 16 Uhr | FSK 6 | 108 Minuten
  • Killer's Bodyguard
    Beginn: 19.30 Uhr | FSK 16 | 118 Minuten

Freitag (5. Juni):

  • Ein Mädchen namens Willow
    Beginn: 16 Uhr | FSK 0 | 93 Minuten
  • Dirty Dancing
    Beginn: 19.30 Uhr | FSK 6 | 136 Minuten

Samstag (6. Juni):

  • Aladdin
    Beginn: 16 Uhr | FSK: 6 | 130 Minuten
  • Das perfekte Geheimnis
    Beginn: 19.30 Uhr | FSK: 12 | 120 Minuten

Sonntag (7.6.):

  • Der wilde Roboter
    Beginn: 16 Uhr | FSK: 6 | 102 Minuten
  • Zwei zu Eins
    Beginn: 19.30 Uhr | FSK: 6 | 116 Minuten

Wir freuen uns auf Euren Besuch und wünschen viel Spaß!

Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

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