Open-Air-Highlight: Hirnzigenpark in Erfurt wird zum TAG24-Sommerkino
Erfurt - Vom 4. bis 7. Juni verwandelt sich der Erfurter Hirnzigenpark in ein kostenloses Open-Air-Kino. Pünktlich zum Beginn der warmen Jahreszeit lädt TAG24 zum diesjährigen Sommerkino in Erfurt ein.
Vier Tage lang können Zuschauerinnen und Zuschauer im Juni jeweils zwei Filme täglich auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand genießen und dabei ist für Groß und Klein etwas dabei.
Los geht's immer um 16.30 Uhr mit einem Familien- oder Kinderfilm, gefolgt von einem Actionfilm, einem Thriller oder einer Komödie um 19.30 Uhr.
Genossen werden können die Filme ganz bequem in einem Liegestuhl, für kühle Getränke ist an der Bar ebenfalls gesorgt.
Und das Beste: Der Eintritt ist komplett kostenlos!
Der Einlass ist immer circa 60 Minuten vor Filmstart in der Rubensstraße 36. Bereits im Vorjahr war das TAG24-Sommerkino in Erfurt ein voller Erfolg.
Das diesjährige Programm im Hirnzigenpark
Donnerstag (4. Juni):
- Lilo & Stitch
Beginn: 16 Uhr | FSK 6 | 108 Minuten
- Killer's Bodyguard
Beginn: 19.30 Uhr | FSK 16 | 118 Minuten
Freitag (5. Juni):
- Ein Mädchen namens Willow
Beginn: 16 Uhr | FSK 0 | 93 Minuten
- Dirty Dancing
Beginn: 19.30 Uhr | FSK 6 | 136 Minuten
Samstag (6. Juni):
- Aladdin
Beginn: 16 Uhr | FSK: 6 | 130 Minuten
- Das perfekte Geheimnis
Beginn: 19.30 Uhr | FSK: 12 | 120 Minuten
Sonntag (7.6.):
- Der wilde Roboter
Beginn: 16 Uhr | FSK: 6 | 102 Minuten
- Zwei zu Eins
Beginn: 19.30 Uhr | FSK: 6 | 116 Minuten
Wir freuen uns auf Euren Besuch und wünschen viel Spaß!
Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV