Open-Air-Highlight: Hirnzigenpark in Erfurt wird zum TAG24-Sommerkino

Erfurt - Vom 4. bis 7. Juni verwandelt sich der Erfurter Hirnzigenpark in ein kostenloses Open-Air-Kino . Pünktlich zum Beginn der warmen Jahreszeit lädt TAG24 zum diesjährigen Sommerkino in Erfurt ein.

Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Hirnzigenpark wieder in ein großes Open-Air-Kino. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Vier Tage lang können Zuschauerinnen und Zuschauer im Juni jeweils zwei Filme täglich auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand genießen und dabei ist für Groß und Klein etwas dabei.

Los geht's immer um 16.30 Uhr mit einem Familien- oder Kinderfilm, gefolgt von einem Actionfilm, einem Thriller oder einer Komödie um 19.30 Uhr.

Genossen werden können die Filme ganz bequem in einem Liegestuhl, für kühle Getränke ist an der Bar ebenfalls gesorgt.

Und das Beste: Der Eintritt ist komplett kostenlos!

Der Einlass ist immer circa 60 Minuten vor Filmstart in der Rubensstraße 36. Bereits im Vorjahr war das TAG24-Sommerkino in Erfurt ein voller Erfolg.