20 Themenräume: Erlebniswelt der Spiele wird später fertig als geplant

Altenburg - Die multimediale Erlebniswelt zur Geschichte und Gegenwart des Spiels nimmt in der Skatstadt Altenburg ( Thüringen ) Gestalt an, wird aber später als geplant fertig.

In Altenburg entsteht eine multimediale Erlebniswelt. © Martin Schutt/dpa

In den nächsten Monaten gehen die Arbeiten mit dem Innenausbau und an der Fassade weiter, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das historische Josephinum - das einstige Parlament des Herzogtums Sachsen-Altenburg, das seit Jahren verfiel - wird derzeit umgebaut und um einen Anbau erweitert.

Die Eröffnung der Spielerlebniswelt wird sich jedoch den Angaben zufolge voraussichtlich um ein halbes Jahr auf Februar 2028 verschieben. Grund hierfür sei unter anderem der ungewöhnlich lange Winter mit langen Frostperioden, der zu Verzögerungen beim Betonieren führte.

Außerdem seien im Altbau alte Kanäle und Schächte nur laienhaft zugemauert gewesen. Dies habe zunächst korrigiert werden müssen, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten, hieß es.

Nach seiner Fertigstellung wartet das "Yosephinum" auf drei Etagen mit 20 Themenräumen auf. Auf rund 3500 Quadratmetern sollen die Besucher spielerisch die Welt der Spiele entdecken.