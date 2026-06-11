600 offene Stellen: Land wirbt um neue Lehrer

Erfurt - Rund 600 Lehrerstellen sind in Thüringen derzeit unbesetzt. Mit einer landesweiten Kampagne will das Bildungsministerium deshalb mehr Menschen für den Schuldienst gewinnen.

In Thüringen sind derzeit rund 600 Lehrerstellen unbesetzt. Eine neue Kampagne soll nun Lust auf den Beruf machen. © Jan Woitas/dpa

Besonders gesucht werde Personal an Regel- und Förderschulen, berufsbildenden Schulen sowie im ländlichen Raum, teilte das Ministerium mit.

Auch junge Menschen sollen früh für den Beruf begeistert werden.

Kern der neuen Kampagne seien vier Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schularten und Regionen Thüringens, die mit ihren persönlichen Erfahrungen für den Beruf werben.

Die Motive zeigen eine Lehramtsanwärterin für Förderpädagogik aus Gotha, eine Regelschullehrerin aus Kahla, einen Regelschullehrer im Seiteneinstieg aus Arnstadt sowie einen Berufsschullehrer aus Erfurt.

Die Werbung solle über Großflächenplakate, digitale Außenwerbung, soziale Medien, Onlineanzeigen, Audio- und Podcastformate sowie regionale Printmedien verbreitet werden.