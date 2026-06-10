Vor Hitze flüchten und schützen? Hier könnt Ihr euch informieren

Erfurt - Auf zwei neuen Online-Karten können sich die Thüringer über konkrete Möglichkeiten zum Schutz vor großer Hitze informieren.

Der Schutz vor Hitze ist ein großes Thema. Aus diesem Grund ist in Thüringen eine Informationsplattform ans Netz gegangen. (Symbolfoto) © Michael Reichel/dpa

Pünktlich zum bundesweiten Hitzeaktionstag an diesem Donnerstag sind eine Karte mit kühlen Orten und Erfrischungsmöglichkeiten und eine zentrale Informationsplattform zu Hitze und zum Schutz vor UV-Strahlung ans Netz gegangen, wie Thüringer Gesundheitsministerium und Umweltministerium mitteilten.

Die vom Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) entwickelte Kühle-Orte-Karte listet etwa Freibäder, Tourist-Informationen, Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer auf - sie umfasst mehrere Tausend Abkühlung bietende Orte.

Das Hitzeportal des Landesamtes für Verbraucherschutz wiederum informiert über gesundheitliche Risiken durch übermäßige Hitze, besonders gefährdete Gruppen, Verhaltenstipps, Warnsignale des Körpers aktuelle Hitzewarnungen und regionale Klimadaten.

Nach früheren Angaben des TLUBN gab es in den vergangenen Jahren vor allem im Thüringer Becken und in Teilen Ostthüringens immer wieder trockene und heiße Perioden.