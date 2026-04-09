"Apps auf Rezept" im Aufwind: Thüringen nutzt digitale Medizin immer häufiger

Thüringen - Digitale Gesundheitsanwendungen , sogenannte "Apps auf Rezept", gewinnen in Thüringen zunehmend an Bedeutung. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der AOK PLUS. Zwar steigt die Nutzung insgesamt deutlich an, regional gibt es jedoch weiterhin große Unterschiede.

Seit der Einführung im Oktober 2020 wurden die "Apps auf Rezept" laut Pressemitteilung der AOK Plus rund 20.600-mal von Versicherten genutzt. (Symbolfoto) © Elisa Schu/dpa

Seit der Einführung im Oktober 2020 wurden die Anwendungen laut Pressemitteilung der AOK Plus rund 20.600-mal von Versicherten genutzt. Allein im Jahr 2025 lag die Zahl bereits bei über 7200 Verordnungen - ein klarer Anstieg in den vergangenen Jahren.

Besonders häufig kommen die Apps bei Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes zum Einsatz, gefolgt von psychischen Erkrankungen sowie Beschwerden des Muskel- und Skelettsystems.

Regional zeigt sich ein unterschiedliches Bild: Spitzenreiter ist die Stadt Jena, gefolgt vom Saale-Holzland-Kreis und dem Ilm-Kreis.

Deutlich seltener werden die Anwendungen hingegen unter anderem in Gera, im Kyffhäuserkreis und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt genutzt.