AfD löst mit diesem Thema Debatte im Thüringer Landtag aus

Erfurt - Die Thüringer AfD-Fraktion kann sich andere Modelle als die bisherige Schulpflicht vorstellen. In fast allen europäischen Ländern gebe es die Möglichkeit von Heimunterricht, argumentierte der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Denny Jankowski (43).

Die AfD löste im Thüringer Landtag eine Debatte aus - es ging um eine Mögliche Aufweichung der Schulpflicht. © Martin Schutt/dpa

"Sind diese Länder deswegen untergegangen? Sind das keine Demokratien mehr? Gab es schon gesellschaftlichen Zerfall? Können die Kinder nicht mehr Lesen und Schreiben? Natürlich nicht", sagte Jankowski in einer Debatte zu dem Thema im Landtag. Daher dürfe man Debatten über alternative Schulmodelle nicht im Keim ersticken.

Alle anderen Fraktionen bekannten sich zur Schulpflicht in Thüringen. Auslöser der Debatte ist das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt. Die Partei strebt darin eine Wahlfreiheit zwischen Schulunterricht und Unterricht zu Hause an, sofern im Hausunterricht die gleichen Qualitätsstandards erfüllt werden. Zur Kontrolle soll es halbjährlich zentrale Prüfungen geben.

Nach Angaben von Jankowski ist die Thüringer AfD-Fraktion offen für Heimunterricht. "Er kann eine gute Ergänzung in unserem Bildungssystem auch in Thüringen darstellen."

Es gebe aber bisher keine explizite Forderung zur Abschaffung der Schulpflicht im Thüringer AfD Wahlprogramm und die Fraktion plane keine parlamentarische Initiative dazu.