Was Thüringen am Grünen Band ausbaut

Kaltennordheim/Erfurt - Campen auf dem ehemaligen Grenzstreifen: Thüringen baut seine Trekking- und naturnahen Übernachtungsplätzen am Grünen Band aus, wie das Umweltministerium auf Anfrage in Erfurt mitteilte.

Ein Grenzstein mit der Inschrift „DDR“ am Grünen Band auf der früheren innerdeutschen Grenze. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Im Freistaat verläuft mit 763 Kilometern mehr als die Hälfte des rund 1400 Kilometer langen ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens, der heute als Grünes Band ein Naturrefugium und Erinnerungsort an die deutsche Teilung ist.

Er hat in Thüringen den Status als Naturmonument.

Nachdem im vergangenen Jahr erste offizielle Übernachtungsplätze für Camper bei Lichtenhain im Kreis Saalfeld-Rudolstadt eingerichtet wurden, folgen laut Ministerium 2025 drei weitere Angebote:

Übernachtungsmöglichkeiten in der Natur soll es am Rande der Erlebniswelt Rhönwald in der Nähe von Kaltennordheim (Kreis Schmalkalden-Meiningen), in Truckendorf bei Schalkau (Kreis Sonneberg) sowie am Generalsblick auf dem Isaak bei der Gemeinde Frankenblick (Kreis Sonneberg) geben.