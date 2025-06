Bauteile für Windrad durch Thüringen transportiert

Die drei Fahrzeuge fuhren in der vergangenen Nacht durch das Weimarer Land. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Die drei Fahrzeuge hatten jeweils einen Windradflügel für eine Windkraftanlage geladen. Jeder Schwerlast-Transport hatte eine Länge von 79,6 Metern.

Gestartet war die Kolonne in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Dänemark. In der vergangenen Nacht erreichten die Fahrzeuge dann das Weimarer Land. Über Autobahn ging es weiter über die Bundesstraße 87 in Richtung Apolda.

Ziel war das Gebiet zwischen Rannstedt und Eckartsberga. Dort soll eine Windkraftanlage entstehen.

Auf der Strecke mussten die Schwerlast-Transporter immer wieder verschiedene Engstellen passieren. Durch das Begleitpersonal wurden die Fahrzeuge passgenau und sicher an den kritischen Punkten vorbeigeleitet.