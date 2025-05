Besonderes Artenschutz-Projekt: Jäger sehen Erfolg

Geht eine solche Falle zu, löst das einen Alarm beim Jäger aus. Sollten andere Tierarten darin landen, könnten diese wieder in die Freiheit entlassen werden, so DJV-Sprecher Reinwald.

So sei der Bestand beider gefährdeter Tierarten innerhalb der bisherigen drei Projektjahre gestiegen, teilte der Deutsche Jagdverband (DJV) mit.

Die bisherigen Ergebnisse des Artenschutzprojekts "Wilde Feldflure" sollen am Dienstag bei einer Fachtagung in Gierstädt (Kreis Gotha) vorgestellt werden. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Fuchs oder Waschbär würden dagegen erschossen. In der Saison 2024/25 seien so 125 Füchse und 123 Waschbären erlegt worden. Rechnerisch ergebe das eine Quote von elf Raubsäugern pro Quadratkilometer.

Die 30 Quadratkilometer große Fläche werde intensiv landwirtschaftlich genutzt. Allerdings hätten die Bauern bereits vor Projektstart mehrjährige Blühstreifen an den Feldrändern angelegt. Dort wachsen unterschiedliche Blühpflanzen.

Insekten, aber auch andere Tiere finden so Nahrung, Lebens- und Rückzugsraum. Auch solche Blühstreifen sieht der DJV neben der Fangjagd als bedeutend für den Artenschutz von Niederflurwild wie Feldhase und Rebhuhn an.

Auf Grundlage der Zwischenergebnisse des noch laufenden Projekts fordert der DJV ein politisches Bekenntnis zur Jagd per Falle auf Raubsäuger.