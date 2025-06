18.06.2025 10:35 Brand in Einfamilienhaus fahrlässig verursacht: Abriss!

Zu einem Brand ist es dieser Tage in einem Einfamilienhaus in Unterrohn gekommen. Der Brand in dem Haus soll fahrlässig verursacht worden sein.

Von Carsten Jentzsch

Unterrohn - Im Zuge eines Brandes am Sonntag hat man sich für den Abriss eines Einfamilienhauses in Unterrohn, einem Ortsteil von Bad Salzungen (Wartburgkreis), entschieden. Der Brand in dem Haus soll fahrlässig verursacht worden sein! Alles in Kürze Brand in Einfamilienhaus in Unterrohn fahrlässig verursacht

Abriss des Hauses notwendig zum Löschen der Flammen

Sachschaden beträgt etwa 80.000 Euro

Bewohner retteten sich ins Freie und wurden im Krankenhaus behandelt

Feuerwehr bekämpfte den Brand über Stunden Mehr anzeigen Die Feuerwehr bekämpfte den Brand nach früheren Angaben der Polizei über Stunden. (Symbolbild) © 123RF/kzenon "Die polizeilichen Ermittlungen und die Brandortuntersuchung der Kriminalpolizei Suhl ergaben, dass der Brand in einem Einfamilienhaus in Unterrohn fahrlässig verursacht wurde", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Versuch, angebranntes Essen mit Wasser zu löschen, habe nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Fettbrand geführt, der von der Küche auf das Haus übergegriffen habe. Den Beamten zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 80.000 Euro. Thüringen Schüsse auf Polizisten im Kreis Gotha: Ein Beamter verletzt Die Bewohner retteten sich ins Freie und mussten vorübergehend wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden, wie aus früheren Angaben der Polizei hervorging. Zudem hieß es, dass die Feuerwehr den Brand über Stunden bekämpft habe. Letztlich habe man sich in Rücksprache mit den Eigentümern entschieden, das Haus mit einer Baumaschine abzureißen, um die Flammen vollständig löschen zu können.

