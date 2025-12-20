Clueso, Wilhelm, "Kloß-Fritz" und Co: So feiern Thüringer Promis Weihnachten

Erfurt - So läuft Weihnachten bei den Thüringer Promis aus Musik , Sport , Politik und Unterhaltung.

Sänger Clueso (45) schnauft an Weihnachten nur ganz kurz durch. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Für den Erfurter Sänger und Songwriter Clueso (45) ist es eine trubelige Phase – kurz nach den Feiertagen stehen seine obligatorischen Weihnachtskonzerte in seiner Heimatstadt an, im Februar erscheint ein neues Album.

Zu Weihnachten läuft es aber "eigentlich wie jedes Jahr", wie er erzählt: "Wir treffen uns zum Essen." Als Geschenke gebe es nur Süßigkeiten, damit mache man nichts falsch.

Der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer fällt aber weg: "Mein Vater bringt es seit ein paar Jahren nicht übers Herz, einen Baum zu fällen, also schmückt er den Apfelbaum im Garten." Als kleines Ritual werde jedes Jahr ein russisches Märchen geschaut.

"Dazu gibt es Hühnerfrikassee von Mutti." Einen Tag nach Weihnachten gehe es dann wieder los – der Feinschliff für die Konzerte stehe an. "Da ist die ganze Familie da. Und mein Bruder spielt auf der Aftershow."

Die dreifache Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm ist eine der bekanntesten Sportlerinnen des Freistaats. Zu Weihnachten zieht es die 49-Jährige in ihre Wohlfühl-Umgebung: "Wie schon im vergangenen Jahr werde ich mit meiner Familie verreisen und Weihnachten im Schnee verbringen", erklärt sie.

Als wintersportbegeisterte Familie genössen sie die Feiertage in den Bergen ganz besonders – fernab des Alltags, dafür mit viel frischer Luft, Bewegung und Zeit füreinander. "Diese gemeinsame Auszeit ist für uns inzwischen zu einer liebgewonnenen Tradition geworden."