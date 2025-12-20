Clueso, Wilhelm, "Kloß-Fritz" und Co: So feiern Thüringer Promis Weihnachten
Von David Hutzler
Für den Erfurter Sänger und Songwriter Clueso (45) ist es eine trubelige Phase – kurz nach den Feiertagen stehen seine obligatorischen Weihnachtskonzerte in seiner Heimatstadt an, im Februar erscheint ein neues Album.
Zu Weihnachten läuft es aber "eigentlich wie jedes Jahr", wie er erzählt: "Wir treffen uns zum Essen." Als Geschenke gebe es nur Süßigkeiten, damit mache man nichts falsch.
Der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer fällt aber weg: "Mein Vater bringt es seit ein paar Jahren nicht übers Herz, einen Baum zu fällen, also schmückt er den Apfelbaum im Garten." Als kleines Ritual werde jedes Jahr ein russisches Märchen geschaut.
"Dazu gibt es Hühnerfrikassee von Mutti." Einen Tag nach Weihnachten gehe es dann wieder los – der Feinschliff für die Konzerte stehe an. "Da ist die ganze Familie da. Und mein Bruder spielt auf der Aftershow."
Die dreifache Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm ist eine der bekanntesten Sportlerinnen des Freistaats. Zu Weihnachten zieht es die 49-Jährige in ihre Wohlfühl-Umgebung: "Wie schon im vergangenen Jahr werde ich mit meiner Familie verreisen und Weihnachten im Schnee verbringen", erklärt sie.
Als wintersportbegeisterte Familie genössen sie die Feiertage in den Bergen ganz besonders – fernab des Alltags, dafür mit viel frischer Luft, Bewegung und Zeit füreinander. "Diese gemeinsame Auszeit ist für uns inzwischen zu einer liebgewonnenen Tradition geworden."
"Kloß-Fritz" kehrt zurück in die Heimat
Mit dem Song "Thüringer Klöße" feierte Fritz Wagner als 14-Jähriger einen Internethit. Und auch heute steht "Kloß-Fritz" noch vor der Kamera – aktuell in der Reality-TV-Serie "Der Promihof" bei RTL Zwei.
Seiner Heimat hat der inzwischen 26-Jährige den Rücken gekehrt und wohnt im oberbayrischen Penzberg. Zu Weihnachten geht es aber regelmäßig zurück zu seiner Mutter nach Südthüringen, wie er verrät.
Weihnachten laufe eher klassisch ab – die Geschenke würden unter den Baum gestellt, danach folge das Essen: Ente aus dem Ofen mit Äpfeln und Zwiebeln, Apfelrotkraut "und natürlich Thüringer Klöße". Zur Bescherung werde viel gelacht, oft schenkten sie sich in der Familie Dinge, die witzig seien und an denen alle Spaß hätten.
Weihnachten ist für Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU) geprägt von Familientreffen. Heiligabend wird er bei der Familie seiner Frau verbringen. "Die Vorfahren meiner Frau kommen aus dem Erzgebirge und deswegen gibt es Kassler mit Sauerkraut. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen", teilte er mit.
Das sei ihm aber nach 20 Jahren inzwischen gelungen. Den ersten Weihnachtsfeiertag verbringen die Voigts dann bei den Eltern des Ministerpräsidenten. Auf den Tisch kommt Gans. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein Brunch geplant.
Schlager-Ikone Ute Freudenberg (69) aus Weimar ist "ein richtiges Weihnachtsmädel", wie sie verrät. Den Heiligen Abend werde sie mit ihrer Nichte und deren Mann verbringen – klassisch mit Würstchen und Kartoffelsalat. "Wir machen Weihnachtsmusik an, singen zusammen und sind sehr fröhlich." An den Weihnachtsfeiertagen kämen dann Freunde zu Besuch.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa