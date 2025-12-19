Pünktlich zum Fest: Fünf Gefangene vorzeitig entlassen

Thüringen - Die traditionelle Weihnachtsamnestie hat in Thüringen in diesem Jahr fünf Häftlingen vorzeitig die Freiheit beschert.

Mehrere Gefangene verlassen kurz vor Weihnachten vorzeitig die Justizvollzugsanstalt. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Zwei Gefangene lehnten zudem ihre vorzeitige Freilassung ab und zogen es vor, bis zum regulären Haftende hinter Gittern zu bleiben, wie das Justizministerium in Erfurt auf dpa-Anfrage mitteilte. Zu den Gründen konnten keine weiteren Angaben gemacht werden.

Damit bewegt sich die Zahl der vorzeitigen Haftentlassungen auf dem Niveau des Vorjahres - 2024 kamen sieben Inhaftierte im Freistaat per Gnadenerlass vorzeitig frei.

In Thüringen öffnen sich für Häftlinge bereits seit 2002 nach Einzelfallprüfungen die Gefängnistore vorzeitig in der Adventszeit. In diesem Jahr wurden den Angaben nach mit dem Gnadenerlass insgesamt 120 Hafttage eingespart.

Die Angaben zu den vorzeitigen Entlassungen sind derzeit noch vorläufig.