Dann soll die Flutung der stillgelegten Kali-Grube Volkenroda abgeschlossen sein

Alles in Kürze

Volkenroda - Die Flutung der Anfang der 1990er-Jahre stillgelegten Kali-Grube in Volkenroda soll im kommenden Jahr abgeschlossen sein.

Die Flutung der unterirdischen Hohlräume in Volkenroda/Pöthen mit den am Standort anfallenden salzhaltigen Wassern der Halden läuft seit Jahren. 2024 wurden laut LMBV etwa 88.000 Kubikmeter Haldenwasser eingeleitet.

Die Gesellschaft ist für die sichere Verwahrung auch eines Teils der früheren Kali-Abbaugebiete in Thüringen zuständig.

In Vorbereitung des 2026 erwarteten Endes der Flutung und der nachfolgenden Beobachtungsphase seien umfangreiche Umbau- und Sicherungsarbeiten an den Bohrungen Urbach und Pöthen, der fünf Kilometer langen Flutungsleitung und am Sammelbecken Menteroda durchgeführt worden, teilte das Unternehmen weiter mit.