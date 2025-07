Dringender Mordverdacht - Zwei Mädchen in U-Haft

Zella-Mehlis/Meiningen - Wegen dringenden Tatverdachts des Mordes sind zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen in Thüringen in Untersuchungshaft gekommen.

Alles in Kürze

Die Staatsanwaltschaft Meiningen teilte mit, eine Richterin habe den entsprechenden Haftbefehl am Dienstag erlassen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Eine Richterin habe den entsprechenden Haftbefehl am Dienstag erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft Meiningen mit.

Die beiden deutschen Mädchen waren am Dienstagmorgen festgenommen worden. Sie stehen wegen des Todes eines jungen Mannes in Zella-Mehlis unter Mordverdacht.

Zuvor waren am Freitag vergangener Woche bereits zwei 19-Jährige wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen worden.

Am 23. Juni wurde die Leiche eines 23 Jahre alten Mannes in einem Bachlauf in Zella-Mehlis entdeckt.