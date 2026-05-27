Für den Schutz dieser Tiere investiert Thüringen Zehntausende Euro

Thüringen - Ihre Länge beläuft sich inzwischen auf deutlich mehr als 50 Kilometer und ist in den vergangenen Jahren gewachsen: Amphibienschutzzäune, die vom Land Thüringen gefördert werden.

In diesem Jahr wurde laut Thüringer Umweltministerium wieder mehr Geld für Amphibienschutzzäune ausgegeben. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

In diesem Jahr wurde nach Angaben des Thüringer Umweltministeriums so viel Geld für Amphibienschutzzäune ausgegeben, wie noch nie in der jüngeren Vergangenheit.

Insgesamt seien für das Jahr 2026 etwa 114.000 Euro für Amphibienschutzzäune bewilligt worden, schreibt das Ministerium in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Umweltpolitikerin Nadine Hoffmann. Die so geförderten Anlagen befänden sich überwiegend an Land- und Ortsverbindungsstraßen.

Mit Hilfe der Schutzzäune soll verhindert werden, dass zum Beispiel Frösche, Kröten oder Lurche überfahren werden, wenn sie auf ihren Wanderungen große Straßen überqueren müssen.

Die Zäune werden an den jeweiligen Straßenseiten aufgestellt, sodass die Tiere dann an ihnen entlang wandern, statt die Fahrbahn zu überqueren.