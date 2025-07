Verstöße gegen Tierschutz: Acht Hunde aus Gnadenhof befreit

Gera - Der Gnadenhof in Rubitz, einem Ortsteil von Gera , wurde am heutigen Donnerstag geräumt.

Ordnungsamt und Polizei hatten das Areal akribisch abgesperrt. © Björn Walther / bw.pictures - Video & Foto

Wie die Stadtverwaltung erklärte, wurden insgesamt acht Hunde von dem Gelände des Vereins "Gnadenhof für Tiere" geholt. Die Vierbeiner werden nun in verschiedene Tierheime in Thüringen und Sachsen gebracht, damit sie fachgerecht betreut und versorgt werden können. An der Aktion sind den Angaben nach das Veterinäramt der Stadt Gera, die Polizei sowie Tierheime und Tierauffangstationen beteiligt.

"Die Tiere werden nun tierärztlich versorgt und bei Bedarf durch erfahrene Hundetrainerinnen und -trainer intensiv betreut, um auch teils schwerwiegende Verhaltensstörungen zu therapieren", heißt es in der Mitteilung. Keiner der Hunde musste eingeschläfert werden.

Das Areal mit den vom Verein genutzten, alten Lagerhallen war vom Ordnungsamt und der Polizei weiträumig abgesperrt worden. Als Gründe wurden der stressfreie Transport sowie das Wohl der Tiere angegeben.

Der Verein "Gnadenhof für Tiere" für Rubitz besaß seit 2006 eine Haltungserlaubnis, ausgestellt vom Veterinäramt Gera. Bei einer Kontrolle am 26. Mai 2025 waren auf dem Gnadenhof vier tote Hunde, eine tote Katze und zahlreiche Knochen gefunden worden. Bei weiteren Überprüfungen wurden außerdem Mängel und ein fehlendes Bestandsbuch festgestellt. Außerdem war die Zahl der gehaltenen Hunde unklar.