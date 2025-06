Gewölbe bröckelt: Stadtkirche Jena muss geschlossen werden

Die Stadtkirche St. Michael in Jena ist derzeit geschlossen. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde in einer Mitteilung erklärte, hatte sich am vergangenen Sonntag überraschend ein handtellergroßes Stück der Decke aus dem 15 Meter hohen Gewölbe gelöst und war auf den Boden gekracht.

Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Warum sich der Putz an der Gewölberippe löste, ist derzeit noch unklar.

Die Kirche wurde am Mittwoch von einem Spezialisten begutachtet. Anschließend wurde das gesamte Gebäude gesperrt. "Wir haben uns nach Rücksprache mit Restaurator und Fachleuten entschieden, die Kirche vollständig zu schließen – aus Verantwortung für die Sicherheit der Besuchenden. Schon kleine Teile können aus dieser Höhe gefährlich sein", wird Dr. Georg Elsner, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, in der Mitteilung zitiert.

In den kommenden Wochen sollen Schutznetze unter dem gesamten Gewölbe angebracht werden. Danach kann die Kirche für Besucher wieder geöffnet werden, heißt es in der Mitteilung. Geplante Veranstaltungen werden verlegt. Das für diese Woche geplante Orgelkonzert am gestrigen Mittwoch musste in die benachbarte Friedenskirche verlegt werden.