Kurios! Mann reißt mit Bagger ohne Grund die Straße auf
Dermbach - In Dermbach (Wartburgkreis) hat ein 55-Jähriger am Tag vor Heiligabend die Straße aufgerissen.
Wie der Mitteldeutsche Rundfunk mit Bezug auf die Polizei berichtet, hatte der Mann ungebeten und unerlaubt mit seinem Bagger Straßenarbeiten verrichtet.
Den Angaben nach hatte der 55-Jährige eine Straße außerhalb des Dorfes auf einer Länge von 80 Metern aufgerissen. Das Motiv für dieses Verhalten ist derzeit noch unklar.
Einen Führerschein für den Bagger soll er nicht besessen haben. Außerdem sei er polizeibekannt. An der Straße entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro.
