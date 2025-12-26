Kurios! Mann reißt mit Bagger ohne Grund die Straße auf

Dermbach - In Dermbach (Wartburgkreis) hat ein 55-Jähriger am Tag vor Heiligabend die Straße aufgerissen.

Ein 55-Jähriger hatte im Wartburgkreis offenbar einfach so eine Straße aufgerissen. (Symbolfoto) © 123rf/heiko119

Wie der Mitteldeutsche Rundfunk mit Bezug auf die Polizei berichtet, hatte der Mann ungebeten und unerlaubt mit seinem Bagger Straßenarbeiten verrichtet.

Den Angaben nach hatte der 55-Jährige eine Straße außerhalb des Dorfes auf einer Länge von 80 Metern aufgerissen. Das Motiv für dieses Verhalten ist derzeit noch unklar.