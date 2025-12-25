Stromausfall zu Weihnachten: Tausende Haushalte in Thüringen betroffen

Erfurt - In rund 3000 Haushalten in Thüringen war über Weihnachten zeitweise der Strom weg.

Ursächlich waren umgestürzte Bäumen, die Leitungen beschädigt hatten, wie die Thüringer Energienetze mitteilten.

Zu Heiligabend war es für 1,5 Stunden in mehreren Orten rund um Hildburghausen dunkel gewesen. Betroffen waren allein rund 2000 Haushalte im Stadtteil Wallrabs sowie der Waldstadt.

Zuvor hatte es bereits Stromprobleme in Schmiedefeld, Oberellen und Förtha im Wartburgkreis gegeben.

Am ersten Weihnachtsfeiertag fiel der Strom in etwa 500 Haushalten in Schalkau, Rauenstein und Theuern im Kreis Sonneberg vorübergehend aus.