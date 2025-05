Zahlreiche Attraktionen: Zum Kindertag ist in Thüringen richtig viel los

Alles in Kürze

Erfurt - Am 1. Juni (Sonntag) ist internationaler Kindertag. Damit den Kindern nicht langweilig wird, ist in Thüringen einiges los.

Im Alternativen Bärenpark in Worbis steht eine kostenlose Führung für Familien und Kinder auf dem Programm - beispielsweise Kinderschminken, Bastel-Aktionen und ein Karussell gibt es im Tierpark Gotha.

Ein Clown, eine Rutschbahn zum Schlittern, ein Angelspiel und mehr stehen in der Ardesia Therme in Bad Lobenstein auf dem Programm.

In Jena gibt es ein Kinderfest im Freizeitbad GalaxSea, wo ein aufblasbarer Parcours mit Rutschen und Kletterelementen aufgebaut wird.

Am internationalen Kindertag werden viele Familien etwas unternehmen. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Kostenfrei mit der Bergbahn im Schwarzatal fahren am 1. Juni Kinder im Alter bis 14 Jahre, die ihr Lieblingskuscheltier mitbringen. Denn dieses wird als "Teddy-Ticket" zur Fahrkarte für die Bergbahn, die Flachstrecke und die Schwarzatalbahn. Puppentheater, ein Luftballonkünstler und mehr bietet der Freizeit- und Erholungspark Possen bei Sondershausen.

Im Erfurter Garten- und Freizeitpark ega können Sportarten ausprobiert und Vereine kennengelernt werden. Dazu gibt es eine Kinder-Disko mit Liedermacher Volker Rosin.

Auf dem Kornmarkt in Gera ist die Sause bereits für den 31. Mai geplant, etwa mit Roller-Parkour, Trödelmarkt und Märchenstunde. Am 1. Juni selbst wird dafür in Gera das Kindermedienfestival Goldener Spatz eröffnet.

In Mühlhausen ist das Kindertags-Programm Teil des großen "Freiheitsfests 1525" zu 500 Jahren Bauernkrieg. Für die Kleinen werden etwa Marionetten-Theater, Flecht-Workshops, Kinderarmbrustschießen und Spiele mit Mittelalter-Bezug geboten.